Golden Boy: venerdì 15 luglio la lista sarà ridotta a 80 nomi

TORINO. S’avvicina un altro passo importante nella corsa all’eredità di Pedri, il Golden Boy in carica. L’appuntamento è per venerdì prossimo. Fra meno di una settimana (15 luglio), la lista dei primi 100 candidati al Golden Boy 2022 verrà ridotta a 80 nomi. Già, ogni quindici del mese un taglio di venti unità sino a giungere alla “short-list” di metà ottobre: a quel punto scenderà in campo la nostra autorevole giuria internazionale (40 giornalisti, in rappresentanza di 22 nazioni europee, fra cui i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani) cui spetterà il compito di votare il vincitore scegliendo fra i 20 “superstiti”. I paesi d’élite calcistica come Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia vantano più testate giornalistiche in giuria secondo una sorta di “ranking list” stile Champions League.