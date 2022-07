Golden Boy, venerdi il 2°atto: lista ridotta a 80 nomi

Golden Boy 2022 atto II: da 100 a 80 nomi. Cresce l’attesa per venerdì, quando su Tuttosport verrà pubblicata la nuova lista, come da tradizione ridotta di 20 unità. Ma potrebbe esserci anche qualche new entry... Non resta che attendere e poi esprimere la propria preferenza su www. tuttosport.com, dove la partenza dello scorso mese ha fatto segnare numeri da record.

60 a ferragosto Il passo successivo sarà poi a ferragosto, quando da 80 si passerà a 60 candidati. Già, ogni quindici del mese un taglio di venti unità sino a giungere alla “shortlist” di metà ottobre: a quel punto scenderà in campo la nostra autorevole giuria internazionale (40 giornalisti, in rappresentanza di 22 nazioni europee, fra cui i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani) cui spetterà il compito di votare il vincitore scegliendo fra i 20 “superstiti”. I paesi d’élite calcistica come Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia vantano più testate giornalistiche in giuria secondo una sorta di “ranking list” stile Champions League. Da quando la cerimonia di premiazione si svolge a Torino, la città in cui ha sede Tuttosport, sono entrati a far parte della lista dei giurati anche i responsabili delle redazioni sportive delle cinque più importanti emittenti tv italiane: Rai, Mediaset, Sky, La7 e Dazn. Ogni giurato ha a disposizione 5 voti: il primo giocatore indicato sulla scheda riceve 10 punti, il secondo 7, il terzo 5, il quarto 3 e l’ultimo 1. La somma decreta il vincitore.