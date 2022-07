Golden Boy, primo taglio: ne restano 80, votazioni aperte

Golden Boy 2022 , atto secondo. A un mese dalla pubblicazione dei 100 concorrenti iniziali, oggi è il giorno della prima “scrematura” ( è possibile votare qui ). I candidati in lizza restano 80 e poi, come da regolamento, verranno ulteriormente ridotti di 20 unità ogni giorno 15 dei mesi successivi sino a giungere ai 20 finalisti che saranno annunciati a ottobre. Coloro, cioè, che si contenderanno il “Pallone d’Oro” di Tuttosport riservato al miglior Under 21 dell’anno solare purché tesserato per un club europeo della massima categoria.

Il pallone d'oro Under21

Si tratta della 20ª edizione del nostro trofeo internazionale, fiore all’occhiello di Tuttosport. Versione XX Anniversario, cioè, secondo la numerazione latina. Cominciammo nell’ormai lontano 2003 con il trionfo del “gioiello” olandese Van der Vaart dell’Ajax e da allora si sono susseguiti tanti ragazzi di gran talento, ultimo in ordine cronologico il centrocampista spagnolo (nato alle Canarie) Pedri, premiato lo scorso dicembre alla Nuvola Lavazza di Torino di fronte al presidente Laporta del Barcellona e a una delegazione del club catalano (anche Jordi Cruyff, fra gli altri) che sfiorava le 30 unità. La portata del riconoscimento continua a crescere a livello esponenziale anno dopo anno con i concorrenti impegnatissimi nel mettersi in luce per conquistare questo ambìto Pallone d’Oro dei giovani.

Yildiz, il colpo della Juve

Nella nuova lista degli 80 candidati rimasti in competizione, non ci sono stati solo 20 tagli (per l’esattezza 26), ma contestualmente vari aggiornamenti in base ai movimenti di mercato dei club europei – alcuni sono rientrati alla casa madre per fine prestito – poi inserimenti di nomi nuovi e integrazioni di quei “Ragazzi d’Oro” che, un mese fa fuori elenco, stanno ora facendo parlare si sé. Su tutti il 17enne neo-juventino Kenan Yildiz, soffiato al Bayern e poi strappato alla concorrenza del Barça.

Giurati: web poi giornalisti

A votare, come da tradizione, una giuria prestigiosa composta da 40 giornalisti specializzati in calcio estero delle più qualificate testate del Vecchio Continente: dal francese L’Équipe allo spagnolo Marca, dalla tedesca Bild all’inglese Times, dal portoghese A Bola all’olandese De Telegraaf, dal russo Sport-Express al danese Extra Bladet, dallo svizzero Blick al greco SportDay e via discorrendo. Insieme a loro anche le autorevoli preferenze dei Direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport) più i loro colleghi di ruolo delle principali tv nostrane (RAI, Mediaset, SKY, LA7 e Dazn). Ma la giuria tecnica entrerà in campo solo in autunno per votare i 20 finalisti. I loro insindacabili giudizi saranno in ogni caso “orientati” da quelli dei nostri affezionati lettori che, a loro volta, partecipano al sondaggio online su tuttosport.com votando, segnalando e suggerendo al “panel” giornalistico il nome del prossimo Golden Boy “Absolute Best”. Perché parallelamente ci sarà, come ormai da 4 anni a questa parte, l’elezione e la premiazione del “Web Golden Boy”, il giovane talento più “cliccato” sul nostro sito.

Grande sorpresa ecuadoriana

Nel primo mese del sondaggio online il calciatore che ha riscosso il maggior numero di preferenze fra i lettori è stato, con enorme sorpresa, l’ecuadoriano Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. L’arcigno difensore centrale ha ottenuto la “mostruosità” di 350.000 “click” su oltre 627.000 voti per una percentuale del 56%. Al 2° posto, con 105.000 voti, il favorito numero 1 alla conquista del Golden Boy “Absolute Best” giornalistico ossia il franco-angolano Camavinga che ha vinto la Champions League e la Liga nel Real Madrid targato Ancelotti. Terzo, altra sorpresa, il romanista italo-polacco Zalewski e in 4ª posizione la 17enne “starlet” Gavi del Barça. Staccatissimi gli altri pretendenti al Golden Boy “Absolute Best” cioè il tedesco Musiala e l’inglese Bellingham.