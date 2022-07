Golden Boy 2022, i magnifici 80: il post Covid passa da loro

C'è una speranza concreta per uscire dalla crisi economica del calcio europeo, che subisce ancora l'onda lunga del Covid e dei danni che ha inflitto alle finanze di club di tutte le dimensioni. Questa speranza sono i giovani. È il talento che salverà il calcio europeo, sono i nati dopo il 2002 la luce in fondo al tunnel, perché un modello sostenibile di calcio ha solo una strada e questa si allontana dagli spaventosi investimenti per le superstar, facendo rotta verso i vivai. Per questo è interessante scorrere l'elenco degli ottanta candidati al Golden Boy 2022. Nella gallery che vi proponiamo potrete godere di un interessantissimo almanacco del “calcio che verrà”: nomi e profili di chi, fra un quinquennio al massimo, sarà fra i grandi protagonisti delle competizioni internazionali. Le squadre che li hanno allevati hanno fatto un grande affare, perché in un caso potranno godere delle loro prestazioni a un costo relativamente basso, in un altro potranno rivenderli finanziando la stessa vita del club.

In entrambe gli scenari innescheranno un circolo virtuoso, quello che si inceppa quando invece che scommettere sui giovani si punta in modo eccessivo sui giocatori oltre i trent'anni. Questo non significa che una squadra, soprattutto una big, debba essere composta solo da giovani o che debbano essere banditi i campioni più esperti solo in nome del contenimento dei costi e del ringiovanimento del calcio. Un giusto equilibrio fra le due componenti è la via per il futuro, ma attenzione: quell'equilibrio vede una percentuale sempre maggiore di giovani.