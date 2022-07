Golden Boy, Camavinga in prima fila dopo la doppietta Liga-Champions

La Juventus, nel Real Madrid di Carlo Ancelotti, troverà anche uno dei favoriti per il trionfo al Golden Boy 2022, il premio di Tuttosport riservato al miglior Under 21 protagonista in Europa. Si tratta di Eduardo Camavinga. Il 19enne centrocampista francese ha preso parte alla doppietta Liga-Champions League dei blancos e si prepara a un finale di anno solare da protagonista. Per tutti questi motivi il Nazionale francese classe 2002 è considerato uno dei candidati forti all’interno della lista Golden. Dai 100 nomi iniziali, lo scorso 15 luglio il listone è stato ridotto a 80 e a ferragosto raggiungerà le 60 unità. Ogni quindici del mese, venti “tagli”. Fino alla “short list” dei magnifici 20 di ottobre, dalla quale la prestigiosa giuria composta da 40 giornalisti di tutta Europa eleggerà il Golden Boy 2022. Ossia colui che raccoglierà l’eredità di Pedri (Barcellona), incoronato lo scorso dicembre alla Nuvola Lavazza di Torino. Camavinga parte in prima fila assieme ad altri grandi talenti europei: da Jude Bellingham e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund alla coppia del Barcellona Ansu Fati-Gavi passando per Jamal Musiala del Bayern... Ma occhio alle sorprese, tipo Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), uomo mercato votatissimo sul nostro sito. Il difensore dell’Ecuador è tuttora il più votato sul nostro sito, che in questa edizione sta registrando numeri da record.