Golden Boy, la carica dei 60

Oggi è Ferragosto, cioè la data stabilita per la seconda “scrematura” dei candidati al Golden Boy 2022, trofeo internazionale di Tuttosport che ogni autunno premia l’Under 21 messosi maggiormente in luce nel corso dell’anno solare. In questa 20ª edizione - come da prassi regolamentare - sono votabili esclusivamente i calciatori tesserati per un club europeo della massima divisione nati a partire dal 1° gennaio 2002, ovverosia non ancora ventunenni. A prescindere dalla loro nazionalità. Lo scorso 15 giugno Tuttosport ha lanciato il primo listone di 100 nomi, poi ridotti a 80 unità a metà luglio e oggi ecco un nuovo turno a eliminazione. Si scende a 60 candidati in un elenco vieppiù competitivo secondo la cadenza sistematica di 20 “tagli” al mese. Il 15 settembre si arriverà a quota 40 nominati mentre a metà ottobre verrà diramata la “shortlist” conclusiva dei 20 finalisti che si contenderanno il premio, detenuto dallo spagnolo Pedri del Barcellona.

La giuria: dai lettori ai giornalisti A votare, come da tradizione, una giuria altamente qualificata composta da 40 giornalisti specializzati in calcio estero delle più prestigiose testate del Vecchio Continente. Insieme a loro anche le autorevoli preferenze dei Direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport) più i loro colleghi di ruolo delle principali tv nostrane (RAI, Mediaset, SKY, LA7 e DAZN). I loro insindacabili giudizi saranno in ogni caso “orientati” da quelli dei nostri affezionati lettori che, a loro volta, partecipano al sondaggio online su www.tuttosport.com votando, segnalando e suggerendo alla giuria tecnica il nome del prossimo Golden Boy. Perché parallelamente ci sarà anche, come già negli ultimi quattro anni, l’elezione e la premiazione del “Web Golden Boy”, il giovane talento più “cliccato” sul nostro sito. I giornalisti-giurati entreranno in azione solo a ottobre per decretare il vincitore del “Golden Boy Absolute Best” votando in base alla lista ultimativa dei 20 finalisti. Il gran gala di premiazione si svolgerà a Torino prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar.

Dopo i primi due mesi di sondaggio online, i numeri sono nuovamente da record. Sensazionali. Già sbriciolato il primato dell’anno scorso. Viaggiamo a quota 697.000 voti fra il primo “step 100” (627.262 segnalazioni) e il secondo “step 80” (ormai 70.000). E mancano ancora oltre 3 mesi alla chiusura delle votazioni sul sito. Ricordiamo che collegandosi semplicemente a www.tuttosport.com chiunque può esprimere la propria preferenza sul talento Under 21 che sta brillando di più in questo 2022. Anche stavolta verranno azzerati tutti i voti precedenti del referendum online. Come a metà luglio. Ogni mese si ricomincia da capo per una nuova sfida a colpi di clic.