Top 20 Golden Boy: Miretti, Scalvini, Udogie e Zalewski, c'è tanta Serie A

Una manifestazione, giunta al 20esimo anno di età, che celebra i migliori giovani Under 21 del panorama internazionale tesserati con un club europeo. Sono rimasti in gara solo i 20 finalisti per raccogliere l'eredità di Pedri (vincitore dello scorso anno), dopo le varie scremature che hanno ridotto la lista dei 100 candidati iniziali. Ecco tutti i calciatori in gioco: