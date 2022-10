Golden Boy, è l’ora dell’ultima selezione: ecco la lista dei magnifici 20

Golden Boy 2022: ci siamo. Oggi pubblichiamo l’elenco dei 20 finalisti che si contenderanno la 20ª edizione del trofeo internazionale di Tuttosport, riservato al miglior Under 21 tesserato per un club europeo. Dei 100 candidati iniziali di metà giugno, attraverso quattro “scremature”, soltanto il 20% è rimasto in lizza: la “shortlist” definitiva da cui scaturirà il nome del vincitore che erediterà lo scettro dallo spagnolo Pedri , centrocampista del Barcellona. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Hub OGR di Torino, lunedì 7 novembre, nel corso di una serata di gala alla presenza di grandi personaggi, celebrità e autorità del calcio nazionale e internazionale.

PRESTIGIO E AUTOREVOLEZZA

La giuria “tecnica” di Tuttosport è altamente qualificata. Firme di assoluto prestigio e autorevolezza, 50 giornalisti specializzati in calcio estero delle più qualificate testate del Vecchio Continente. Dal francese L’Équipe allo spagnolo Marca, dalla tedesca Bild all’inglese Times, dal portoghese A Bola all’olandese De Telegraaf, dal greco SportDay al turco Fanatik, dallo svizzero Blick al belga Het Nieuwsblad, dal danese Ekstra Bladet al russo Sport-Express e via discorrendo, senza tralasciare France Football fondatore del Pallone d’Oro. Insieme a loro anche le autorevoli preferenze dei direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport) più i loro colleghi di ruolo delle principali tv nostrane (Rai, Mediaset, Sky, LA7 e Dazn).