Golden Boy 2022: la grande novità è la Golden Girl

TORINO - È la grande novità della 20ª edizione dell’European Golden Boy. Una nuova protagonista, che inaugura un albo d’oro da riempire di talento ed emozioni. Una corona in più che poseremo sul capo della European Golden Girl, la giocatrice Under 21 che è stata capace di mettersi particolarmente in luce nell’anno solare in un club europeo della massima divisione. Un talento al femminile che si prepara a salire sul nostro prestigioso palco proprio come fa da quattro edizioni la migliore giocatrice Under 21 italiana e come, solo dallo scorso anno con Lieke Martens, fa anche la Golden Player, la miglior giocatrice Over 21 scelta da una giuria d’élite arruolata da Tuttosport e composta da dirigenti e glorie del calcio di altissimo profilo, non per altro ribattezzata “board delle leggende”.