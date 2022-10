Golden Boy, le quote dei finalisti. Anche Miretti in corsa

Una serata di gala prevista presso la sede OGR a Torino il 7 novembre per celebrare l’assegnazione del Golden Boy, prestigioso premio promosso dalla testata giornalistica Tuttosport. L’ambito riconoscimento sarà consegnato in quella occasione anche se il nome del vincitore sarà comunicato venerdì 21 ottobre nel corso di una attesa conferenza stampa che si terrà in Sicilia.

Sono 20 le “nominations” (Pedri non può rivincere essendo, da regolamento, già stato vincitore della passata edizione) che vedono protagonisti giovani calciatori che hanno già avuto modo (eccome) di mettersi in mostra, tutti con le carte in regola per diventare i campionissimi del futuro. Come ormai solitamente accade per quasi tutti gli appuntamenti di rilievo anche su questo sarà possibile provare a prevedere il vincitore.