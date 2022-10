Da 20 anni diamo un nome alle nuove stelle del calcio

Sono partiti in 100. Sono rimasti in 20. E tra loro si nasconde il 20esimo vincitore dell’European Golden Boy, il premio che Tuttosport assegna al miglior giocatore Under 21 che indossa la maglia di un club europeo.

Una storia cominciata nel 2003 che negli anni ha raccontato grande lungimiranza, premiando talenti del calibro di Messi, Pogba, Rooney, Mbappe e Haaland, fino a Pedri, vincitore lo scorso anno.

Questa edizione, inoltre, si arricchisce di un altro premio importante, quello all’European Golden Girl Under 21, a conferma dell’attenzione che Tuttosport riserva al calcio femminile e a supporto di un sistema che vive un momento di grande espansione a livello mondiale.



Il primo appuntamento è previsto per venerdì 21 ottobre, quando durante la conferenza stampa ospitata nella splendida cornice della città di Palermo verranno annunciati questi e tutti gli altri vincitori delle categorie previste: Golden Boy Web, Best European Player’s agent, Golden Boy Career Award, Golden Player Man, Golden Player Woman, Best Italian Golden Boy, Best Italian Golden Girl, Best European President, Best European Manager, Targa Scirea – Premio Fair Play, Targa Pozzo – Best European Coach.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà lunedì 7 novembre alle OGR di Torino di fronte a una platea ricca di grandi ospiti e sarà trasmessa in diretta sul sito tuttosport.com. Sono partiti in 100, ne rimarrà soltanto uno. L’attesa sta per finire.