Golden Boy, De La Peña incensa Gavi: “Genio brutale”

“Lo Pelat”, “Piccolo Buddha” o “Tete rasée” (com’era soprannominato da giocatore a seconda dell’idioma utilizzato: catalano, italiano, francese) oggi ha 46 anni ed è uno degli uomini di moda e più influenti in seno alla Nazionale spagnola guidata dal suo ex compagno blaugrana degli Anni ’90 Luis Enrique. A livello di procuratori, beninteso. Perché l’ex laziale Ivan de la Peña, meteorica promessa del Barcellona dei vari tecnici Cruyff, Robson e Van Gaal, è una sorta di mentore, precettore, pigmalione, consigliere personale, padre putativo oltre che l’agente di uno dei più grandi talenti del calcio spagnolo e dell’orbe terracqueo: il prodigioso Pablo Páez Gavira, meglio noto come Gavi, tuttocampista del Barça. Tecnica squisita e polmoni da maratoneta. Il selezionatore delle Furie Rosse lo ha fatto debuttare in Nazionale, affidandogli le chiavi del centrocampo, un anno fa a Milano contro l’Italia neocampione d’Europa e imbattuta da 37 partite. Gavi ha giocato con il piglio di un veterano. La Spagna ha vinto 2-1, ha eliminato gli azzurri dalla Nations League, s’è qualificata per la finale e ha spezzato il record mondiale d'imbattibilità di Mancini. Da allora il baby-talento andaluso (la maggiore età compiuta lo scorso 5 agosto) ha collezionato 12 presenze nella Spagna, due sole meno del duplice compagno di reparto (Barcellona e Spagna) Pedri che ha due anni più di lui e ha conquistato l’ultimo Golden Boy. Giusto un mese fa De la Peña ha convinto il suo assistito a rinnovare con il Barça fino al 2026: salario annuo elevato da 100.000 euro a 3,3 milioni e clausola rescissoria schizzata da “soli” 50 milioni a un miliardo di euro. Il precedente contratto sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo. Trattativa complicata perché i top club europei avevano bussato alla porta del procuratore di Santander, pronti a piombare come falchi sul talento andaluso in odore di svincolo.

Ivan De la Peña, a sentire gli esperti Gavi è uno dei più autorevoli candidati a succedere a Pedri nel trofeo Golden Boy riservato al miglior Under 21 dell’anno. Lei come la pensa?

«Dico solo che oggigiorno non è assolutamente normale vedere esordire nella Nazionale maggiore un ragazzo poco più che diciassettenne. E non parliamo di una Selezione qualsiasi, bensì di una grande come la Spagna, abbonata alla top ten nel ranking FIFA».

Come descriverebbe il suo “pupillo” potendo utilizzare un solo aggettivo?

«C’è un termine che gli calza a pennello: “brutal”. Perché il suo impatto tanto in prima squadra col Barça quanto in Nazionale è stato così. Brutale. Ha subito mostrato tutto il suo valore. Con una personalità, una sicurezza nella gestione del pallone, e aggiungo delle emozioni, degna di un 27enne, non di un 17enne. Ricordate che prestazione avendo come avversario un giocatore del calibro di Verratti, a cui lui si ispira? Perché come il centrale del PSG è anche abile nel rubare palloni ai rivali».

A livello di titoli conseguiti, però, il franco-angolano Camavinga si fa preferire, dato che ha centrato il poker Liga-Champions-Supercoppa di Spagna-Supercoppa d’Europa con il Real Madrid.

«Camavinga è un super giocatore. Bravissimo. Lo stimo, mi piace. Giusto che sia uno dei candidati alla conquista del Golden Boy. Io però guardo l’anno solare e noto che Gavi ha disputato una valanga di partite ed è ormai titolare anche in Nazionale quantunque sia diventato maggiorenne solo due mesi fa».

Ha bruciato le tappe, come si dice in gergo.

«Sì e c’è un altro dato significativo. Lui non ha mai giocato nelle Rappresentative Under 21, Under 20 oppure Under 19. È passato direttamente dall’Under 18 alla “Selección” assoluta facendo un salto quadruplo. Mi permetto di sottolineare che è il più giovane debuttante nella storia della Nazionale all’età di 17 anni e 62 giorni (ndr: stracciato il record precedente detenuto dal basco Ángel Zubieta, mediano dell’Athletic Bilbao negli Anni Trenta, il quale aveva indossato per la prima volta la maglia della “Roja” a 17 anni e 283 giorni nel lontano 1936). Ed è poi diventato anche il più giovane marcatore di sempre nella storia della Spagna grazie al gol contro la Repubblica Ceca in Nations League, firmato a 17 anni e 304 giorni (ndr: giusto una settimana in meno del recordman precedente Ansu Fati)».

Ci racconti qualcosa di personale del ragazzo.