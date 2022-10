Golden Boy, un premio dal Piemonte alla Sicilia

L’attesa è finita: oggi a mezzogiorno verrà annunciato l’European Golden Boy 2022, il miglior giocatore Under 21 scelto dalla qualificata giuria composta da 50 giornalisti internazionali e pronto a raccogliere lo scettro di Pedri, vincitore un anno fa. La conferenza stampa durante la quale sarà rivelato il nome più atteso sarà ospitata a mezzogiorno nella suggestiva cornice della Sala Basile dell’hotel Villa Igiea – Catena Rocco Forte Hotels di Palermo: Il Golden Boy sbarca, dunque, in Sicilia grazie a un accordo con la stessa Regione Sicilia diventata uno dei main partner di Tuttosport. Una collaborazione prestigiosa che permette di unire simbolicamente tutta l’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, grazie a un filo conduttore che ha come obiettivo quello di confermare il premio al centro dello sviluppo del calcio europeo.

Golden Boy, tutti i premi Contestualmente, verranno annunciate anche le partnership con Sorare, azienda leader nel settore del settore NFT Fantasy Football, e Soccerment, società italiana che sviluppa sistemi di Football Data Intelligence, ovvero strumenti di raccolta automatica di dati (i parastinchi smart “XSEED”) e piattaforme avanzate di analytics per il calcio. Oltre al nome dell’European Golden Boy, verranno annunciati anche i vincitori di tutti gli altri premi, a partire dalla grande novità di questa ventesima edizione, l’European Golden Girl: confermati i premi assegnati dal Board delle Leggende per il Golden Player Man, la Golden Player Woman, il Best European President e il Best European Manager, cui si aggiungono l’Italian Best Golden Boy, decretato dalla giuria dei giornalisti, e quelli assegnati da Tuttosport, il Best European Player’s Agent, il Golden Boy Career Award, il Best Italian Golden Girl, la targa Scirea – Fair Play e la targa Pozzo – Best European Coach.