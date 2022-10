Alexia Putellas, la regina di Spagna è la Golden Player

Alexia Putellas: un nome, la “regina” del calcio. Il Board delle Leggende ha eletto lei Golden Player Woman di questa edizione, al termine di un 2022 in cui, con la maglia del Barcellona, ha centrato il triplete spagnolo. Una stagione quasi perfetta, non fosse per quella finale di Champions League persa all’Allianz Stadium contro il Lione. Torneo al termine del quale la centrocampista con il fiuto del gol è stata premiata come miglior marcatrice e miglior calciatrice. Sfortunata, poco dopo, quando durante un allenamento con la Spagna in preparazione all’Europeo è stata costretta a fermarsi per la rottura del legamento crociato. E a rinunciare al grande appuntamento continentale. La sua stella non ha brillato oltremanica, ma si riaccenderà nella notte del Golden Boy.