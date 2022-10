Ancelotti e Mourinho, due Best Manager per la Targa Pozzo

Una stagione indimenticabile per la Roma che si aggiudica la prima edizione della Europa Conference League. Un successo che porta la firma di José Mourinho, primo allenatore a vincere le tre competizioni Uefa attualmente esistenti e capace di riportare una squadra italiana a vincere in Europa, 12 anni dopo il suo successo con l’Inter in Champions League.

Il volto dell’Italia che vince in Europa è quello di Carlo Ancelotti, che trionfa con il Real Madrid in Champions League, regalando ai Blancos il quattordicesimo titolo continentale. Secondo trionfo personale in Champions per Ancelotti alla guida del Real Madrid, in quarto in una straordinaria carriera.