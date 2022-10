È un anno sempre più d’oro quello di Nicole Arcangeli, attaccante classe 2003 della Juventus: dopo aver vinto il titolo di capocannoniere dell’ultimo Europeo Under 19 (5 reti) e dopo essere stata aggregata in pianta stabile alla prima squadra bianconera da Joe Montemurro, la giovane promessa originaria di Rimini è stata eletta Italian Golden Girl di questa edizione, premio in passato vinto da Benedetta Glionna, Giada Greggi, Asia Bragonzi e Martina Tomaselli.