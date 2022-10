Golden Boy, anticipare il futuro: Real-Barcellona, Clasico d'oro

Il ventesimo Golden Boy è Gavi del Barcellona, il suo nome si aggiunge a un albo d’oro che non ha quasi mai sbagliato le profezie: da Messi a Fabregas, da Aguero a Götze, da Isco a Pogba, fino all’ultima incredibile cinquina: Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Haaland e Pedri. Ci sono molti premi che celebrano il più forte della stagione, solo il Golden Boy si prende la responsabilità di anticipare il futuro. E il futuro, in questo momento, sembra saldo nelle mani del Barcellona, primo club nella storia a vincere il premio per due anni di seguito. Per certi versi è una lezione: in un momento difficile per il club, la “cantera” produce talenti che potrebbero essere la strada per uscire dalla crisi tecnica ed economica. I giovani sono stati e restano il migliore investimento, così come la strada più sicura per aprire cicli che non si assemblano dall’alto, ma nascono dalle fondamenta. Trovarsi nella rosa un Golden Boy, inoltre, è un eccellente affare, visto che il valore economico del primo classificato si impenna nei successivi tre anni, sfondando spesso il tetto dei 100 milioni.