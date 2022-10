Golden Boy, ancora aperte le votazioni per il vincitore sul web!

La conferenza stampa di venerdì mattina, a Palermo, ha consegnato all'albo d'oro del Golden Boy il nome di Gavi, talento del Barcellona che succede così al compagno di squadra Pedri. Non solo. Nell'occasione, infatti, sono stati annunciati quasi tutti i vincitori degli altri premi di Tuttosport, campioni di ieri, di oggi e - soprattutto - di domani che saranno protagonisti alle Ogr di Torino nella serata di gala del prossimo 7 novembre. E così sono stati svelati i nomi di Benzema e Putellas in qualità di Golden Player, di Miretti e Arcangeli come Best Italian, di Brand quale vincitrice dell'inedito Golden Girl. E ancora Paolo Maldini, Florentino Perez, Rafaela Pimenta, Andriy Shevchenko, Giorgio Chiellini, Carlo Ancelotti e José Mourinho.