Arcangeli, Miretti e i due progetti da cui nasce il futuro Juve

Il futuro non si aspetta, si costruisce. Il calcio non fa eccezione e negli ultimi cinque anni la Juventus ha varato due progetti che rappresentano altrettanti pilastri per il suo futuro. La seconda squadra, nata come Under 23 e ribattezzata quest’anno Next Gen, e la Juventus Women, la squadra femminile che ha vinto gli ultimi cinque campionati italiani. E oggi inizia a raccogliere i primissimi frutti. Perché in una stagione difficile e resa ancora più complessa dagli infortuni, Allegri può contare su Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Matias Soulé e Iling Junior: cinque giovani campioni che la Juventus è riuscita a costruirsi grazie alla seconda squadra. Dopo decenni in cui il solo Claudio Marchisio è stato protagonista della prima squadra bianconera, emergendo dal settore giovanile, la Juventus si trova cinque giocatori che si stanno rivelando utili e potenzialmente decisivi.