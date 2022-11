Gavi: “Io, Messi, Iniesta e il Golden Boy”

Golden Boy, ovvio. Ma anche Iron Boy. E i supereroi della Marvel non c’entrano. Perché se è vero che Pablo Páez Gavira detto Gavi ha appena conquistato il XX Trofeo Internazionale di Tuttosport riservato al miglior Under 21 dell’anno, è altrettanto innegabile come il centrocampista andaluso sia uno che non si rompe mai. Ecco spiegato il motivo per cui la stampa spagnola lo chiama sì “Chico de Oro” (traduzione letterale di Golden Boy in castigliano) ma pure “Chico de Hierro” visto che dal suo debutto in prima squadra è stato disponibile in 65 delle 69 gare disputate dal Barcellona (più 12 in Nazionale, sempre dal suo esordio con la “Roja”). Ha saltato solo 4 match e mica per infortunio: due a causa del Covid, altrettanti per squalifica.

Un successo che giunge giusto dodici mesi dopo quello del tuo amico Pedri: trionfo blaugrana. «Sì, abbiamo una grande generazione di giovani calciatori al Barça e il Golden Boy di Pedri ne è dimostrazione, frutto. È un giocatore spettacolare e ancor più come persona. È un grande amico che mi aiuta sempre in tutto ciò che può».

Che effetto ti fa essere consacrato miglior giocatore Under 21 d’Europa, ovvero del mondo? «È una motivazione in più per continuare a fare quello che sto facendo con il Barça e la Nazionale spagnola, però io continuo a essere lo stesso di prima, ho davanti a me ancora tanta strada da percorrere».

Pablo, come ti senti con il Golden Boy 2022 in pugno? «È un orgoglio ricevere questo prestigioso riconoscimento che altri grandi giocatori hanno vinto nella lunga storia del Golden Boy. E sono molto grato a tutti quelli che mi hanno aiutato a conquistarlo, i miei compagni, i miei allenatori e specialmente la mia famiglia».

La “Pulce” rosarina ha lasciato il Barça l’anno scorso quando tu, diciassettenne, non facevi ancora parte della prima squadra.

«Purtroppo per poche settimane non ho avuto la “suerte” di giocare con lui. Resterà un mio rammarico. Come una “espina clavada” (ndr: una spina nel fianco). Mi avrebbe “encantado” poter stare in campo con lui. In ogni caso Leo è e resta un gran punto di riferimento per me».

Qual è stata la prima persona che ti ha comunicato di aver vinto il Golden Boy?

«Sono stati i miei genitori».

E come l’hanno vissuta papà Pablo e mamma Gema insieme a tua sorella maggiore Aurora?

«Erano molto felici, contentissimi, una grande allegria per tutta la mia famiglia. È un premio allo sforzo per i tanti anni che abbiamo vissuto separati, io lontano da loro, dal focolare domestico».

C’è stato un complimento che ti ha particolarmente toccato, non necessariamente da parte di una persona che fa parte del mondo del calcio?

«Tutti per me sono importanti, in special modo le congratulazioni dei miei compagni del Barça e della Nazionale spagnola senza dimenticare quelle degli amici».

Chi ti ha fatto debuttare in prima squadra l’anno scorso è stato l’ex allenatore blaugrana Ronald Koeman.

«Certo. E sarò sempre grato al tecnico olandese per quello che mi ha insegnato».