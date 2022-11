Golden Boy 2022, una sera di stelle illumina Torino

TORINO - Ci sono dei traguardi così importanti che meritano di essere celebrati, illuminati, condivisi. Simbolo di un percorso vincente, di un’idea diventata una certezza, di una scommessa sempre vinta, anno dopo anno. Per questo il ventennale dell’European Golden Boy avrà tutta la luce e le celebrazioni che merita in una serata di gala, nella splendida cornice delle OGR, che farà rimbombare l’eco del premio per il miglior talento Under 21 d’Europa da Torino a ogni angolo del mondo. Sono passati 20 anni da quando Rafael Van der Vaart alzava al cielo il trofeo inaugurando un albo d’oro capace sempre di anticipare i tempi e rivelare prima di tutti i campioni del futuro: l’ultimo, in ordine di tempo, è stato il centrocampista blaugrana Gavi, in un passaggio di testimone dal compagno di squadra Pedri mai visto prima nella storia del riconoscimento di Tuttosport.

E proprio perché per spegnere 20 candeline serve più di un solo, seppur “Absolute Best”, protagonista, ecco che a Torino interverranno anche tutti gli altri premiati, a garanzia di una serata ricca di storie e grandi emozioni. Come quelle che, sicuramente, riserverà il momento dedicato alla memoria di Mino Raiola, grazie a Rafaela Pimenta e grazie ad alcuni giocatori della sua scuderia - De Ligt, Haaland e Donnarumma per citarne alcuni - che hanno scelto di partecipare proprio per ricordare il loro agente. E grazie anche a Jorge Mendes, la cui presenza contribuirà indubbiamente a rendere ancora più speciale il momento dedicato al collega scomparso lo scorso mese di aprile. E a proposito di momenti e di emozioni, un altro “carico” arriverà quando Giorgio Chiellini riceverà la Targa Scirea direttamente dalle mani degli Insuperabili, a conferma di una visione dell’European Golden Boy che va oltre i semplici confini del campo da gioco e abbraccia anche la dimensione sociale dello sport più bello del mondo. Ma, in realtà, ogni attimo della serata condotta da Federica Lodi e Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, porterà con sé qualcosa di importante: la grande novità di questa ventesima edizione, in cui sarà inaugurato l’albo doro del premio “Absolute Best” al femminile per la miglior calciatrice Under 21, e poi via via uno dopo l’altro tutti i protagonisti. Quelli eletti dalla giuria di 50 giornalisti internazionali delle migliori testate sportive, quelli assegnati dal board delle leggende e quelli scelti da Tuttosport. Grandi nomi per scegliere grandi premiati. Perché un traguardo come quello dei vent’anni va celebrato, acceso, condiviso: Torino è pronta a vestirsi a festa per applaudire Gavi e, con lui, tutto il meglio del calcio internazionale. Buon ventesimo compleanno, Golden Boy!

Questa sera Real in campo. Parole ed emozioni di Perez in un’intervista esclusiva Il Real Madrid, questa sera, sarà impegnato in casa del Rayo Vallecano in campionato, impegno agonistico che – inevitabilmente – impedirà ai premiati tra le merengues di essere presenti sul palco delle Ogr di Torino. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Massimo Franchi, fondatore del Golden Boy, negli scorsi giorni si sono però recati a Valdebebas per consegnare di persona i riconoscimenti, passati nelle mani dei diretti interessati all’interno della suggestiva Sala delle Coppe. Un vero e proprio tempio in cui Florentino Perez, che ha riservato una calda accoglienza alla delegazione, ha posato i premi al fianco delle quattordici Champions League che ornano la bacheca. Il presidente del Real Madrid si è mostrato emozionato nel ricevere il primo riconoscimento assoluto a titolo personale, stato d’animo nell’occasione condiviso con Karim Benzema, eletto Golden Player Man, e Carlo Ancelotti, cui è stata consegnata la Targa Pozzo – Best European Coach. Un’estratto della lunga intervista concessa da Perez sarà trasmessa questa sera durante la serata di gala del Golden Boy.