Golden Boy Awards, Marchisio premia Miretti: "Mi ricorda Nedved"

Quello che lega Claudio Marchisio e Fabio Miretti è come un filo sottile tra la Juventus del recente passato e quella del presente e del prossimo futuro. Cresciuti entrambi con la maglia bianconera come seconda pelle, i due calciatori si sono scambiati reciproci complimenti in occasione della serata di gala alle Officine Grandi Riparazioni di Torino per il Golden Boy Awards . Miretti , diventato ormai uomo chiave per la mediana di Massimiliano Allegri, ha infatti ricevuto il Best Italian Golden Boy dalle mani del Principino, che ha guadagnato il palco raggiungendo il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Marchisio premia Miretti: dalla Juventus alla... Juventus

Miretti esordisce spendendo parole al miele per Marchisio: "Un onore, Claudio è stato un punto di riferimento e lo sarà ancora per tanti anni, è un orgoglio. Ci sono tante caratteristiche che vorrei prendergli, forse in questo momento il fiuto per il gol". Gli fa eco il Principino che propone un paragone eccellente: "Lui gioca molto più avanti di me, ha delle movenze che a me ricordano Pavel Nedved. Vedrai che il gol arriverà presto. Lui è un talento e il talento bisogna riconoscerlo e dargli opportunità, ma è più facile anche inserirli quando ci sono campioni che fanno correre la squadra e fanno andare bene, piuttosto che in tempi magari complicati. Fabio e gli altri giovani sanno le pressioni che comporta la maglia della Juventus, quindi sono abituati a quello che significa".