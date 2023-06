Golden Boy 2023, tutto pronto: inizia la gara e arriva la novità Index

L’elemento innovativo che arricchisce questa edizione è frutto della collaborazione con Football BenchMark – data & analytics partner del premio – da cui è nato il Golden Boy Index che diventerà strumento utile sia per gli addetti ai lavori, sia per gli appassionati per monitorare costantemente nell’arco di ogni anno le performance dei migliori calciatori d’Europa .

La lista stilata secondo questo indice permetterà di conoscere i primi 100 nomi che iniziano la competizione del 2023 e sarà presentata a Milano al termine di una mattinata, in programma presso la sala degli Illustri delle Gallerie D’Italia, in Piazza della Scala 6, a partire dalle 9.30, in cui il direttore di Tuttosport Guido Vaciago discuterà con alcuni dei protagonisti del calcio internazionale. Questa lista sarà il riferimento per assegnare l’European Golden Boy Absolute Best e il Best Italian Golden Boy.

Sul sito ufficiale europeangoldenboy.com, infine, è stata creata la nuova sezione Golden Boy News che sarà luogo di dibattito e riflessione sui temi calcistici europei grazie al contributo dei giornalisti che compongono la giuria internazionale del premio.