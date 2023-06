Esperienza umana e tecnologia, così il Golden Boy 2023 cambia la narrativa

Vent'anni fa il Golden Boy apriva una nuova frontiera, creando il primo premio europeo per il miglior giocatore under 21 e diventando in breve tempo uno dei riconoscimenti più ambiti per migliaia di giovani calciatori. Oggi il Golden Boy conferma il suo spirito innovativo introducendo uno strumento che cambia il nostro premio e la narrativa del calcio internazionale. Da tanti anni nel tennis esiste la classifica Atp , un ranking che consente di ordinare i migliori tennisti del pianeta a seconda dei risultati ottenuti. Il Golden Boy Index, che verrà presentato oggi a Milano, sarà una via di mezzo fra il ranking Atp e un indice di Borsa, fornendo una classifica per tenere sotto controllo i migliori cento under 21 delle leghe europee, basandosi sulle loro performance. Per realizzare l’indice abbiamo lavorato con Football Benchmark, la società che meglio di tutte elabora e analizza i dati del cosiddetto “ Football Business ”: da una parte la solidità della loro tecnologia, dall’altra l’esperienza dei nostri giornalisti che da anni stilano le classifiche dei migliori giovani.

Golde Boy Index, classifica in continuo aggiornamento

Il Golden Boy Index è quindi la sintesi del lavoro di un computer e di un gruppo di persone e, in tempi in cui si parla molto di Intelligenza Artificiale, è bello pensare che questo sia un algoritmo umanizzato, che mette in correlazione numeri e intuizioni. La classifica, ovviamente, è in continuo aggiornamento: le prestazioni dell’uno o dell’altro possono fare perdere o scalare posizioni in questa hit parade del talento e questo renderà la corsa al Golden Boy 2023 ancora più lunga e appassionante perché, di fatto, scatta oggi. Ma il Golden Boy Index non servirà solo a noi, per scegliere i venti candidati alla fase finale del premio, perché la lista che verrà svelata oggi sarà interessante per gli appassionati di calcio internazionale, così come per gli addetti ai lavori, visto che non tutti i nomi presenti sono così noti e l’indice può trasformarsi in catalogo. Il calcio cambia molto velocemente, negli ultimi vent’anni la tecnologia ha imposto mutamenti epocali (si pensi al Var o al fuorigioco automatico o ai big data con i quali lavorano allenatori o operatori di calciomercato) e ha rivoluzionato radicalmente il modo di raccontare il pallone, attraverso nuovi media e canali sempre più innovativi.

Golden Boy, un premio che parla di futuro

Il Golden Boy è un premio che parla di futuro, che vuole anticiparlo, come ha sempre fatto indicando quelli che sarebbero diventati gli idoli quando erano ancora ragazzini, ed è per questo che il Golden Boy intraprende questa strada nuova, diventando il primo premio che utilizza un algoritmo e che crea una classifica, consultabile da tutti, per selezionare i migliori talenti. Apriamo una nuova strada, con l’incoscienza, la fantasia e la creatività dei giovani che ci piace premiare e che ci hanno sempre ispirato a fare meglio. Oggi esistono decine di premi e riconoscimenti nel mondo del calcio, ognuno dei quali ha una sua importanza e una ragione d’essere, il Golden Boy vuole essere qualcosa di più: un punto di incontro fra addetti ai lavori, un’agorà europea per discutere del futuro del calcio, un punto di riferimento per essere sempre aggiornati sulle tendenze del pallone. Ecco perché assieme al Golden Boy Index nasce anche Golden Boy News, in sostanza la casa del nostro ranking e la casa di ogni discorso sul calcio europeo. Una redazione composta dai giurati del Golden Boy, ovvero alcuni fra i più autorevoli giornalisti europei che daranno il loro contributo, creando un modello di informazione condivisa e internazionale, aprendo un’altra frontiera.