Da Baldanzi a Bellingham: Pastorello al Golden Boy sul mercato dei giovani

"Baldanzi? Sicuramente quest'anno ha fatto grandi cose, quindi ammetto che non mi sorprende di vederlo dentro i 100 nomi del Golden Boy. Anche perché credo, quantomeno rispetto a tanti altri ragazzi italiani, quest'anno lui abbia trovato molta più continuità e quindi, da questo punto di vista, ha potuto dimostrare il suo talento ed ovviamente fare esperienza per l'avvenire. Diciamo che sicuramente è un merito suo essere in questa lista". Il noto procuratore Federico Pastorello, presente al Golden Boy, evento organizzato da Tuttosport relativo, ha parlato tra le varie cose del futuro professionale di Tommaso Baldanzi, promettente centrocampista offensivo di proprietà dell'Empoli, reduce da una stagione da protagonista in Serie A e da una bellissima esperienza con la Nazionale Under 20, chiusa con il secondo posto nel Mondiale di categoria.

Pastorello sull'Index del Golden Boy "L'Index del Golden Boy e l'uso della tecnologia punto in comune con il ruolo di procuratore? Assolutamente sì, proprio in questa settimana abbiamo firmato un accordo con una società che ci fornirà tutta questa serie di algoritmi, però all'inverso di quello che fanno i club. Quindi, noi forniamo dei dati alle società, poi proponiamo i nostri ragazzi, per dimostrare quanto questo nostro cliente si adatterebbe ai numeri degli altri suoi potenziali compagni di squadra. Io credo che questi algoritmi, questi sistemi siano importanti. Rimango però della vecchia scuola, dove un calciatore deve essere inserito in un contesto, quindi è fondamentale conoscerne le qualità e il carattere, non solo in campo, ma anche al di fuori, perché il calcio è uno sport diverso da tutti gli altri e ci sono tante variabili da considerare. Però è chiaro che questi dati ti forniscono delle indicazioni che trovo assolutamente importanti e necessarie, anche per la crescita di questo bellissimo sport", aggiunge Pastorello. Golden Boy 2023, i 100 nomi

Pastorello su Bellingham, Musiala e la Top 10 del Golden Boy "Musiala e Bellingham Top 10 del Golden Boy? Da sempre, avendo i trasferimenti raggiunto queste cifre importanti, i giovani assicurano una futura rivendibilità. Quindi è chiaro che se si devono investire 100 e oltre milioni su calciatori che farai fatica a rivendere... Ci sono questo tipo di operazioni, ma sono un po' più rare. Sicuramente i nomi che ci sono in questa lista, e in particolare nella Top 10, sono nomi straordinari. Il mio preferito poi è Bellingham, che credo abbia dimostrato una maturità fuori dal comune per la sua età", conclude Pastorello. “Da Van der Vaart a Gavi, il Golden Boy è una storia magica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA