Golden Boy 2023, un modo diverso per parlare e scrivere di talenti e mercato

Pronti, via! La corsa al Golden Boy 2023 è partita ieri mattina in piazza della Scala a Milano. Da oggi i cento migliori under 21, con Jamal Musiala del Bayern in testa , sono entrati nel Golden Boy Index, il primo ranking dei talenti delle leghe europee. È la grande novità del nostro premio, destinata a cambiare il modo con il quale raccontare il mondo delle giovani promesse del calcio. Si tratta di un’innovativa classifica che nasce dalla collaborazione di Tuttosport con Football Benchmark e che combina l’esperienza dei giornalisti di calcio internazionale con la scientificità delle analisi matematiche applicate al pallone: un algoritmo umanizzato , come ci piace chiamarlo, che consente di avere una lista nella quale le performance sportive dei giovani calciatori vengono pesate con decine e decine di accorgimenti affinché lo strumento di valutazione sia il più affilato possibile.

Golden Boy 2023, un modo diverso per parlare di calcio

La lista sarà pubblica e potrà innescare discussioni, confronti o diventare uno strumento di confronto e dibattito fra i tifosi, ma anche diventare uno strumento per gli addetti ai lavori (ieri qualche direttore sportivo la spulciava per capire se gli era sfuggito qualche nome). Nell’era dell’intelligenza artificiale, la creazione di questo ranking, è stato un esercizio interessante e lo rende particolarmente efficace per studiare quali giovani sono potenziali investimenti, perché non è detto che chi sta performando molto bene abbia una valutazione proporzionale. Ma ieri mattina c’è stata anche l’occasione per discutere di calcio con un taglio che raramente trova spazio nei media. Approfondire gli argomenti con gli esperti, capire il perché accadono le cose, non solo commentarle quando accadono era l’intento dei tre dibattiti. Così con Carlos Casal Lopez, dirigente della Liga, abbiamo scoperto perché in Spagna riescono a coltivare meglio i giovani talenti: questione di terreno fertile, sicuramente, ma anche molto sapientemente fertilizzato dal sistema (mancava qualcuno della Lega Serie A a prendere qualche appunto). Joe Tacopina e Andres Blazquez ci hanno raccontato il nostro calcio con gli occhi delle proprietà americane in uno dialogo gustoso e divertente, al termine del quale ci siamo un po’ depressi, ma abbiamo acquisito una certezza: abbiamo grandissimi margini per migliorare e la ricchezza rappresentata dalla passione dei nostri tifosi è immensa e incommensurabile. Infine abbiamo chiacchierato con Rafaela Pimenta, uno degli agenti più potenti del mondo, che ha spiegato il suo punto di vista sulla scoperta e la crescita dei giovani talenti, soffermandosi su ciò che i riflettori non illuminano: quelli che non ce la fanno. Con un consiglio di fondo da ascoltare con attenzione: studiare non fa mai male. Anche e soprattutto se poi si diventa Haaland (e si vince il Golden Boy).