Golden Boy 2023, votazioni aperte!

Golden Boy, la parola passa subito ai lettori e agli internauti. Con l’ufficializzazione dei 100 nomi messa a punto tramite la collaborazione fra la redazione di Tuttosport e il nuovo partner Football Benchmark, piattaforma di analisi-dati nonché sponsor principale del premio, scatta contestualmente il sondaggio online. Come in passato, basta collegarsi al sito Tuttosport.com e votare il campione preferito. Il nuovissimo Golden Boy Index assegna una graduatoria precisa a ognuno dei cento candidati in lizza (tipo la classifica ATP del tennis), ma i lettori sono liberi di sbizzarrirsi e indicare il loro talento preferito. Si andrà avanti sino a novembre. L’Index varierà nel corso dei prossimi mesi a seconda del rendimento dei giocatori, in molti casi legato anche alla campagna acquisti-cessioni e dunque con la possibilità di vedere spuntare nomi nuovi in graduatoria o al contrario all’eclisse di altri. Il più cliccato dai lettori conquisterà il Golden Boy Web.