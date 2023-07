Golden Boy Web, continua la corsa per il premio assegnato dai tifosi: VOTA ORA

Con il primo aggiornamento dell'index e, quindi, della lista dei 100 finalisti all'edizione 2023 dell'European Golden Boy, si apre una nuova fase anche per il “Golden Boy Web”, il riconoscimento assegnato dai tifosi attraverso una votazione attiva sul sito tuttosport.com. In questo primo mese abbiamo sfiorato quota un milione di voti ricevuti, un dato che conferma la grande attenzione anche per questo premio che lo scorso anno aveva fatto segnare 1,3 milioni di voti complessivi.



In testa attualmente c'è El Khannous (45,9% dei voti), il centrocampista marocchino del Genk che ha animato un avvincente testa a testa con Guler, la nuova stella turca del Real Madrid ferma al 28,6%. Completa il podio l'altro colpo di mercato dei Blancos, Bellingham, con il 12,3% delle preferenze. Da questo momento la votazione riparte da zero e così accadrà dopo ogni aggiornamento mensile della lista dei 100: l'esito finale del “Golden Boy Web”, e quindi il premio al miglior Under 21 scelto dai tifosi, sarà dato dalla somma di tutte le votazioni mensili (qui la classifica di giugno) in modo che nessun voto vada perduto.