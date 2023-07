Golden Boy Web 2023, El Khannouss sorpassa Guler

Si è giocata sull’asse Turchia-Marocco la prima sfida del “Golden Boy Web”, il premio assegnato dai tifosi attraverso il sondaggio disponibile sul sito di tuttosport.com: all’exploit iniziale del nuovo giocatore del Real Madrid Guler, infatti, è seguita la rimonta, culminata con il sorpasso, da parte del centrocampista del Genk El Khannouss, che ha conquistato più del 45% dei voti. Completa il podio l’altro colpo del mercato estivo del Real Madrid, Bellingham. Gli oltre 991.000 voti raccolti durante questo primo mese dalla presentazione della lista rappresentano l’ennesimo record e confermano l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei tifosi di tutto il mondo verso questo premio che mette in luce i migliori talenti Under 21 che militano nelle squadre europee.