Golden Boy Index, strepitoso salto in alto di Guler

Et voila! Ecco, come annunciato ieri, il Golden Boy Index in base all’ultimo aggiornamento di luglio . È l’innovativa classifica del nostro trofeo per il miglior Under 21 del 2023 elaborata dalla redazione di Tuttosport in partnership con Football Benchmark, piattaforma di analisi-dati nonché sponsor principale del premio. Il “ranking” dei giovani talenti delle leghe europee alimentato da un algoritmo.

Golden Boy, Guler balzo strepitoso

In questa seconda tappa si possono apprezzare i primi movimenti in graduatoria dei candidati, il cui numero - altra novità - resta 100 per tutta l’estate, includendo però nuovi ingressi e relative uscite. Sulla falsariga di quanto avveniva in passato quando, a partire appunto da luglio, veniva mensilmente ridotto il contingente di 20 unità fra tagli e inserimenti fino ad arrivare ai 20 finalisti d’autunno. Balza subito agli occhi lo strepitoso salto in alto del fantasista turco Arda Güler, 18 anni, acquistato un paio di settimane fa dal Real Madrid per 20 milioni più 10 di bonus più 15 di commissioni fra padre e agente più un ulteriore 20% sul prezzo della futura rivendita da versare nelle casse del Fenerbahçe. Uscito in 78ª posizione nel Golden Boy Index del mese scorso, quando ancora era tesserato per i gialloblù di Istanbul, il “Messi d’Anatolia” è schizzato clamorosamente al 16° posto, a ridosso della “top 10”. Un gigantesco salto in alto di addirittura 62 posizioni. Forse non riuscirà a conquistare il trofeo di Tuttosport sin da quest’anno, ma per lui - eleggibile anche nelle prossime due edizioni del Golden Boy per ragioni anagrafiche - è pronosticabile un ulteriore incremento di “ranking” e una luminosa carriera nelle file del club più grande e prestigioso del pianeta.