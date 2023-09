Golden Boy Web, si apre il terzo round: votazioni aperte!

Toh, chi si rivede! Il secondo step di votazioni online per il Golden Boy Web , il premio assegnato dai tifosi attraverso il sondaggio disponibile su tuttosport.com, riporta in auge Gavi , il vincitore dell’Absolute Best 2022 che con il 38% dei voti apre il podio insieme a Musiala (36,9%) e Balde (6,3%). Queste le percentuali dei quasi 80.000 raccolti dopo il secondo aggiornamento del Golden Boy Index che hanno permesso al computo totale di abbattere il muro del milione di voti ricevuti, segno della sempre crescente attenzione anche da parte degli appassionati verso questo premio che mette in luce i migliori talenti Under 21 che militano nel club europei.

Come già accaduto un mese fa, con la nuova classifica anche il conteggio dei voti attivo da oggi ripartirà da zero e l’esito finale della votazione, e quindi l’assegnazione del premio, sarà dato dalla somma di tutti i voti. Dopo il primo mese era in testa il centrocampista del Genk El Khannouss, seguito dal turco passato al Real Madrid Guler. Tra gli italiani il centrocampista della Juventus Miretti, Best Italian Golden Boy 2022, si conferma il più votato.

Se, quindi, dal Golden Boy Index uscirà il vincitore dell’Absolute Best 2023, in una sintesi perfetta tra la capacità di analisi del dato offerta da Football Benchmark e l’esperienza dei giornalisti che da vent’anni compongono la giuria internazionale del premio, questa votazione rivelerà il talento più riconosciuto come tale dai tifosi. Dopo Kluivert, Guendouzi, Ansu Fati, Adeyemi e Zalewski, chi scriverà il proprio nome sull’albo d’oro?



