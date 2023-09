Golden Boy, Wahi super: la stella del Lens guadagna 31 posti!

Non solo il sorpasso di Bellingham ai danni di Musiala in testa alla classifica. Sono tante, infatti, le novità di questo secondo aggiornamento del Golden Boy Index: innanzitutto il dominio della Premier League, che con 13 giocatori diventa il campionato più rappresentato davanti alla Ligue 1 e alla Bundesliga. Rimane, invece, la Francia la nazionalità dominante con ben 14 giocatori, di cui 10 appartenenti a squadre della Ligue 1, seguita da Danimarca e Inghilterra.



Del totale di 3 portieri, 35 difensori, 40 centrocampisti e 22 attaccanti presenti nella lista il Salisburgo si conferma il club con il maggior numero di tesserati (4), seguito da Brighton, Chelsea, Barcellona, Juventus, Lipsia e Strasburgo.

Rispetto all’ultimo aggiornamento, inoltre, entrano in lista 13 nuovi giocatori: tra loro, Romeo Lavia del Chelsea è quello che si piazza più in alto in classifica (55°), mentre Lamine Yamal del Barcellona (89°) diventa il più giovane tra i 100 con i suoi 16 anni, un mese e 20 giorni. Nomi nuovi anche tra i club con l’ingresso in lista di Bournemouth, Gent, Rapid Vienna, Pardubice, Sint-Truidense ed Elfsborg.