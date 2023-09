Bellingham e i suoi fratelli: è un Golden Boy d’autore

Nel nome di Messi , Mbappé , Haaland , Pogba e di tutti gli altri Golden Boy . E anche di Gavi, l'ultimo a vincere il premio di Tuttosport e che, soltanto per una questione di regolamento, non è tra i favoriti alla vittoria finale anche quest'anno. Il campioncino del Barcellona , da quando ha fatto il proprio debutto in società, non ha smesso di crescere. In continua evoluzione, sia tecnica che tattica, il numero 6 blaugrana è anche andato a segno martedì scorso, firmando una delle reti della manita rifilata dal Barça all'Anversa nel debutto stagionale dei catalani in Champions League . Quello alla squadra belga è stato il suo settimo gol di sinistro.

Non proprio una cosa scontata, considerato che in totale ne ha fatti undici e lui mancino non è. Un altro dei protagonisti della vittoria contro l'Anversa e, più in generale, dell'ottimo avvio di stagione del Barcellona è, senza dubbio, Alejandro Balde che, probabilmente, non vincerà il Golden Boy - perché per i difensori è sempre più difficile (ma non impossibile: vedi De Ligt) - ma che ha già convinto il Barcellona a rinnovargli il contratto fino al 2028 e a blindarlo con la clausola dei crack: mille milioni. Ma anche lontano dalla sponda catalana del Mediterraneo, sono diversi i candidati al Golden Boy 2023 a essersi messi in luce nell'ultima due giorni di Champions League. Vediamoli.

Jude Bellingham (20 anni, Real Madrid)

Il suo gol all'Union di Berlino ha regalato i primi tre punti al Real Madrid facendo esplodere il Santiago Bernabeu in pieno recupero. E non era la prima volta. Una buona abitudine che lo ha già portato a conquistare, dopo poche settimane dal suo arrivo nella capitale, non solo l'affetto dei propri tifosi, ma anche la stima di Carlo Ancelotti: «Ha una qualità straordinaria e anche un po' di fortuna. La palla arriva sempre dov'è lui. Ma non è facile essere sempre nel posto giusto. Lui, però, in questo è più intelligente degli altri». Con quello di mercoledì pomeriggio sono sei le sue reti nei primi sette incontri disputati con la camiseta blanca: un registro che condivide con un certo Cristiano Ronaldo.