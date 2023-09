Golden Boy Index, ecco il nuovo aggiornamento della classifica

Jude Bellingham mantiene il primo posto del Golden Boy Index , la classifica del 100 migliori giocatori Under 21 dei club europei: dopo l’ ultimo aggiornamento con le gare disputate fino al 4 settembre resta immutato il leader così come il podio, completato da Jamal Musiala e Antonio Silva .

La short list dei 20 top players

(su europeangoldenboy.com la classifica completa)Laè ancora il campionato più rappresentato (15 giocatori, +2 rispetto all’ultimo aggiornamento), seguita dalla Ligue 1 (13, +1) e dalla Bundesliga (10, -1), torneo che vanta il maggior numero di giocatori in top 10 (4) e nonostante una lievissima flessione (da 431,3 a 430,6 milioni di euro) mantiene poco meno del 25% del valore di mercato complessivo dei giocatori in lista (1,8 miliardi).

Il prossimo aggiornamento sarà rivelato nel mese di ottobre in occasione di un evento di lancio in cui si conoscerà la short list dei 20 top players che si contenderanno i voti della giuria internazionale dei giornalisti per l’assegnazione dell’Absolute Best 2023.

Nuovo round per il Golden Boy Web

Lunedì 25 settembre, infine, si aprirà la quarta fase del “Golden Boy Web”, il premio assegnato dai tifosi attraverso una votazione attiva sul sito tuttosport.com (link nuovo) che nei primi tre mesi ha toccato quota 2.132.000 voti. Dopo ogni aggiornamento dell’Index la votazione riparte da zero e l’esito finale sarà dato dalla somma di tutte le votazioni mensili: nel mese di settembre Jude Bellingham è volato in testa anche a questa classifica (con il 49% dei voti), seguito Alejandro Balde del Barcellona (27,4%) e da Jorrel Hato dell’Ajax (8,6%).