Golden Boy, l’Index è azzurro: da Scalvini a Miretti e Baldanzi

Il terzo aggiornamento del Golden Boy Index sorride al movimento azzurro. La classifica comandata da Bellingham, seguito a ruota da Musiala e Antonio Silva , vede infatti il ritorno di Giorgio Scalvini nella top ten dei migliori giocatori Under 21 dei club europei: il centrale dell’Atalanta risale al 10° posto, unica novità della top ten di quest’ultima graduatoria. In lista anche Miretti (42°) e Baldanzi (72°), con lo juventino Iling-Junior (60°) a completare l’elenco dei giocatori di Serie A presenti, data l’uscita dai 100 dell’ex compagno di squadra Soulé.

A tal proposito, sono ben tredici gli avvicendamenti in classifica: la new entry più alta è quella di Konaté del Salisburgo, che fa irruzione direttamente al 67° posto, mentre il salto in avanti più marcato è a opera di Ferguson del Brighton, volato in un colpo solo dal 39° al 17° posto. La graduatoria accoglie, con questo ultimo aggiornamento, sei nuovi club - Burnley, Excelsior, Feyenoord, Osijek, Vejle e Westerlo -, mentre il più rappresentato si conferma il Salisburgo, che sale addirittura a quota 7 giocatori in lista, seguito da Brighton e Chelsea (4) e da Barcellona, Lipsia, Lione e Strasburgo (3).

Se il Paese con più presenze è ancora la Francia con 15 (segue la Danimarca a 8), il torneo più rappresentato non è, però, la Ligue1: il campionato francese (con 13 giocatori) è infatti preceduto dalla Premier League pigliatutto (15). Il giocatore più giovane nella top 100, che somma talenti per un valore complessivo di 1,8 miliardi di euro, è ancora lo spagnolo Yamal (16 anni, 2 mesi e 10 giorni), attaccante classe 2007 del Barcellona, passato dall’89ª alla 77ª posizione.