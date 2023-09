Golden Boy Web, comincia il quarto round: votazioni aperte!

Anche il muro dei due milioni di voti è stato abbattuto: sono, infatti, oltre 2.133.000 i voti arrivati sino a questo momento per eleggere il Golden Boy Web , il premio assegnato dai tifosi attraverso la votazione attiva sul nostro sito . Con il terzo aggiornamento presentato sabato, come già avvenuto nei mesi precedenti, il conteggio ripartirà da zero e l’esito finale verrà dato dalla somma di tutte le votazioni raccolte a partire da giugno: nell’ultimo mese Bellingham , che guida anche il Golden Boy Index, è stato il giocatore più votato, con oltre il 49% delle preferenze, seguito dal blaugrana Balde (27,4%) e da Hato dell’Ajax (8,6%). Un riconoscimento che si conferma, quindi, ad alto tasso di interesse per gli appassionati di tutto il mondo che attraverso un semplice sondaggio hanno la possibilità di assegnare un premio che, a partire dal 2018, ha visto trionfare nomi del calibro di Justin Kluivert, Mattéo Guendouzi (2019), Ansu Fati (2020), Karim Adeyemi (2021) fino al vincitore dell’ultima edizione, il romanista Nicola Zalewski.

Round quattro, votazioni aperte!

Da questa mattina sul sito tuttosport.com è disponibile la nuova lista ed è già possibile esprimere la propria preferenza, per tenere accesa una lotta che in questi mesi ha messo in luce tanti protagonisti, tra cui il talento del Bayern Monaco Musiala, il turco neo acquisto del Real Madrid Guler, il marocchino del Genk El Khannouss, il vincitore dell’Absolute Best 2022 Gavi e anche l’unico greco in lista, Kostantelias, del Paok Salonicco. Chi, alla fine, scriverà il proprio nome sull’albo d’oro?