Golden Boy 2023: i finalisti e l'evento con Marotta, Cucinelli e Vaciago

Sarà come ritrovarsi nel cuore dell’Italia. E da lì annunciare a tutto il mondo i finalisti dell’edizione 2023 dell’European Golden Boy. Se si cerca Solomeo sulla cartina della nostra penisola ci si ritrova, infatti, tra le suggestive colline dell’Umbria. Palcoscenico elegante per un momento così decisivo di questo percorso che, iniziato a giugno, porterà a conoscere il nome del miglior giocatore Under 21 di una squadra europea pronto a entrare nell’ambito albo d’oro.

Un momento rilevante che sarà ospitato in un luogo altrettanto rilevante, grazie alla collaborazione nata tra Brunello Cucinelli - che dà il nome alla casa di moda da lui stesso fondata - e l’European Golden Boy: due mondi che sin dal loro primo incontro hanno condiviso l’entusiasmo e la passione per lo sport e in particolare per il calcio. Due mondi che, attraverso le rispettive esperienze, vogliono dare ancora più forza a un progetto nato per valorizzare il ruolo dei giovani calciatori sulla scena internazionale. Due mondi che questa sera, uno a fianco all’altro sul palco del teatro Cucinelli, riveleranno alcuni dettagli di questo nuovo percorso.