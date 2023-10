Golden Boy, Bellingham spicca tra i 25 finalisti: formula e wild card

In uno dei borghi più piccoli ed esclusivi d’Italia verranno annunciati oggi pomeriggio i 25 finalisti del Golden Boy, premio internazionale di Tuttosport riservato ai migliori Under 21 dell’anno. L’evento avrà luogo alle ore 17.30 presso il Teatro Cucinelli di quest’incantevole angolo umbro appena fuori Perugia. Siamo nel regno del “sovrano del cashmere” Brunello Cucinelli, 70 anni, stilista, imprenditore e fondatore dell’omonima azienda con un patrimonio stimato da “Forbes” in 2,4 miliardi di euro. Nativo di Castel Rigone, poco più di una ventina di chilometri da Solomeo, Cucinelli è anche un grande appassionato di calcio (fra i suoi clienti-vip figurano pure Palloni d’Oro...). Un imprenditore orgoglioso di ospitare nel suo “reame” l’evento odierno di Tuttosport.