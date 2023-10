Golden Boy, l’evento: dai finalisti a Marotta, segui la diretta

Luoghi magici per eventi d’eccezione. Al Teatro Cucinelli di Solomeo (PG) - il regno del ‘sovrano del cashmere’ Brunello - si annuncia l’attesa lista dei 25 finalisti del Golden Boy , il premio internazionale che Tuttosport riserva ai migliori Under 21 dell’anno. I primi 20 stabiliti dalla classifica di Football Benchmark , i secondi 5 saranno invece le wild card scelte dalla redazione del nostro quotidiano. Una giornata speciale, arricchita dalla presenza di Brunello Cucinelli che racconterà la sua passione per lo sport in un meeting con il dirigente dell’Inter Beppe Marotta e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago sul tema “Il presidente di calcio in Italia: una figura in con continua evoluzione tra società ed economia”. Interverrà anche Lina Souloukou , CEO Roma e presidente del Board delle Leggende dell’European Golden Boy. Tuttosport.com seguirà l’evento in tempo reale.

Romeo Jozak: “Dai giocatori agli… allenatori”

“Non investiamo soltanto nei Ronaldo di turno, ma anche nelle nuove generazioni. Credo sia meglio avere un solo giocatore che giochi per la nazionale saudita piuttosto che quaranta che non giocano. Mandiamo i ragazzi in Spagna un anno per farli ambientare, in modo tale che siano pronti per l’Europa. Lì inizia la speranza di poterli posizionare da qualche parte. È un progetto importante, di cui sicuramente si sentirà parlare. Il prossimo step è quello di preparare gli allenatori: al momento ne abbiamo due in Europa”.

Romeo Jozak: “L’Arabia guarda all’Europa”

“L’Europa è la culla del calcio, se vogliono fare questo lavoro devono necessariamente avvicinarsi a quella mentalità. Li aiutiamo a studiare inglese. Sono nel mondo del calcio da 25 anni, questo è un progetto all’avanguardia. Ogni mese stiliamo un report che inviamo alla federcalcio araba. Abbiamo più di venti persone che lavorano al progetto, in estate stavamo per assumere un tecnico italiano ma poi non si è fatto più niente”.

Guido Vaciago discute con Romeo Jozak

Il direttore tecnico del programma “Future Falcons” spiega l’espansione del mercato Arabia Saudita: “Intanto mi congratulo con voi per la nomina di Roberto Mancini a ct della nazionale. La mia idea è quella di andare a caccia dei migliori talenti del paese arabo, tra i 18 e 20 anni, e dar loro la possibilità di lavorare in Europa. L’obiettivo finale è quello di posizionare l’Arabia Saudita nella mappa del calcio, è un paese che vive per questo sport. Il calcio viene dopo soltanto alla religione”.

Souloukou: “Due talenti? Zalewski e Bove”

“Sono molto felice di far parte di questa famiglia, è un premio molto importante” dichiara il CEO Roma, Lina Souloukou. E a proposito di talenti fa la sua scelta: “Zalewski. Magari non sono molto imparziale. Ero rimasta veramente colpita dai voti ricevuti lo scorso anno, quando sono arrivata alla Roma. La società negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro sul settore giovanile, tant’è che molti ragazzi hanno debuttato in prima squadra. Poi faccio il nome di Bove”.

Golden Boy, c’è anche la Juve

Presenti Gianluca Pessotto e Federico Cherubini. In sala anche l’ex portiere bianconero Angelo Peruzzi, lo scorso martedì tra i protagonisti della festa dei 100 anni Agnelli al Pala Alpitour di Torino.