Erling Haaland vince il Golden Player Man

Una stagione pazzesca. I numeri, i trofei, i gol. Tutto dice che Erling Haaland è stato il miglior giocatore della scorsa stagione. Con il City ha vinto tutto, dalla Premier League alla prima storica Champions League sollevata in finale contro l’Inter. In totale sono 52 gol in 53 presenze con il City: quasi impossibile riuscire a fare meglio. È mancato all’appuntamento del Mondiale, ma d’altronde portare la sua Norvegia nella massima competizione per Nazioni era un’impresa oltre anche alle sue sconfinate potenzialità. È il calciatore prototipo dell’attaccante moderno : veloce, decisivo, fortissimo fisicamente, e glaciale sottoporta.

Golden Boy nella stagione 2020 quando con il Borussia Dortmund aveva stupito l’Europa, oggi Haaland si conferma come campione affermato e maturo, Golden Player votato dal Board delle Leggende di Tuttosport.