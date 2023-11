Lamine Yamal è The Youngest 2023

L’European Golden Boy The Youngest premia il più giovane calciatore mai finito sul podio di questo premio: Lamine Yamal che con i suoi sedici anni, l'esordio in Nazionale, in Champions e i suoi gol nella Liga ha stabilito dei primati che non potevano non essere riconosciuti da un palcoscenico nato proprio per per rivelare e premiare il talento più giovane. È incredibile pensare che Yamal potrà essere candidato al Golden Boy per le prossime quattro edizioni, è naturale pensare che sarà un vincitore.