Il Golden Boy apre al pubblico e al mondo degli Esports

In questo contesto si apre la possibilità per il pubblico di partecipare a un grande torneo nella cornice del Golden Boy: nelle ore precedenti alla cerimonia di premiazione del 4 dicembre, infatti, si terrà il torneo Beat The Pro grazie al quale 32 fortunati player potranno garantirsi un posto e sfidarsi in one to one a FC24. E il vincitore di questo torneo sfiderà proprio Danipitbull. L'iscrizione è gratuita tramite questo link

Tutti i partecipanti al torneo potranno poi assistere in qualità di pubblico alla cerimonia del Golden Boy che si terrà la stessa sera. Una grande opportunità per vivere la passione per il calcio a tutti i livelli! E la cosa non finisce qui! È possibile iscriversi come pubblico per il Golden Boy anche a prescindere dalla partecipazione al torneo, quindi se volete vivere la serata delle stelle del calcio e nel pomeriggio come si sfideranno i ragazzi al torneo Beat The Pro basta seguire lo stesso link e assicurarsi un posto in sala.

I posti sono limitati, quindi non aspettare, clicca qui e sbarca anche tu nella dimensione dell’European Golden Boy.