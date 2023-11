European Golden Boy 2023, vivi con noi la notte delle stelle del calcio

Le OGR di Torino sono pronte a vestirsi di nuovo a festa per ospitare la cerimonia di premiazione dell’European Golden Boy 2023 che lunedì 4 dicembre, a partire dalle 18.30, porterà a Torino tutto il meglio del calcio internazionale.



Dopo la conferenza stampa in cui sono stati annunciati tutti i vincitori (puoi leggerli qui) a partire dal premio Absolute Best vinto da Jude Bellingham, c’è grande attesa dunque per l’atto finale in cui sul palco, insieme al direttore di Tuttosport Guido Vaciago e alla giornalista di Sky Sport Federica Lodi, saliranno tanti volti internazionali per una serata che, come al solito, si preannuncia ricca di emozioni.



Per celebrare un’edizione che ha portato con sé tantissime novità: a partire dal Golden Boy Index, realizzato in partnership con Football Benchmark, che ci ha permesso di monitorare costantemente il panorama dei talenti Under 21 d’Europa grazie a un preciso algoritmo basato sull’oggettività dei dati. E fino all’ingresso nel mondo Golden Boy degli eSports, grazie alla collaborazione con PG Esports: non solo attraverso il premio Italian Esports Golden Boy, assegnato a Danilo “Danipitbull” Pinto, capitano della eNazionale e campione d’Italia con la Juventus Dsyre, ma anche attraverso l’organizzazione del torneo “Beat The Pro” che permetterà a 32 fortunati player di sfidarsi sempre alle OGR nelle ore precedenti la cerimonia e al vincitore di sfidare proprio “Danipitbull”, oltre che assistere alla serata di premiazione.



Una possibilità che quest’anno viene concessa anche al pubblico, per vivere dal vivo un evento di questa portata e anche assistere alle sfide alla console nel pomeriggio: i posti sono limitati e sono disponibili al seguente link.