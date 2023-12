Italian Golden Boy, un trampolino per l'azzurro: da Donnarumma a Miretti

Il nome di Giorgio Scalvini è l’ultimo ascritto a un albo d’oro che, dal 2018, mette in luce il miglior talento italiano Under 21 sul palcoscenico dell’European Golden Boy. Una scelta precisa, introdotta nell’ambito di questo prestigioso riconoscimento innanzitutto con l’obiettivo di trasformarla in uno stimolo importante per i club italiani, spesso troppo restii a lanciare in prima squadra i talenti più giovani: una tendenza questa che, chissà, forse anche aiutata da questo nostro trofeo, negli ultimi anni ha subito una progressiva e beneaugurante inversione. Che adesso rende fiduciosi sulla possibilità, prima o poi, di assegnare anche l’Absolute Best a un giocatore italiano.