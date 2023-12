Bloom, tra cavalli e poker la scommessa più grande: Brighton-Juve in Champions

La prima cosa che ti colpisce quando varchi la soglia della sede della Starlizard è che quasi tutti i dipendenti vestono una divisa “casual” d’ordinanza con il logo stilizzato di una lucertola. E il rettile squamato dalla lingua biforcuta appare un po’ ovunque: su poster, gigantografie, sculture, quadri, suppellettili. Il perché è presto spiegato. Il soprannome di Antony “Tony” Bloom, 53 anni, proprietario e presidente del Brighton & Hove Albion allenato dal bresciano De Zerbi, è “The Lizard”.

Un “nickname” che ha subito fatto suo tanto da denominare Starlizard - in italiano suonerebbe “Stellalucertola” - la società di scommesse, analisi-dati e pronostici sportivi che dirige dal centro operativo sito in Jamestown Road, nel vivace quartiere londinese di Camden Town. Bloom è il nuovo “Best President” 2023, il migliore dell’anno: eletto dal “Board” di leggende di Tuttosport di cui fanno parte i 4 Palloni d’Oro Matthäus, Stoichkov, Nedved e Shevchenko e ancora Verón, Costacurta, Toni, Rui Costa, Chapuisat, Mauro, eccetera). Ci ha ospitato con estrema cordialità nella “lounge” annessa al proprio ufficio dove gli abbiamo consegnato il trofeo. E non finiva di scusarsi per non poter essere presente stasera al gala torinese dei Golden Boy Awards causa un precedente impegno istituzionale a Brighton.

Congratulazioni mister Bloom, succede nell’albo d’oro del Golden President a un certo Florentino Pérez... «Un onore grandissimo per me. Florentino è il leader del club più prestigioso e più titolato del mondo. Porterò questo trofeo nella sede del Brighton e studierò il posto migliore per esporlo affinché tutti possano ammirarlo».



Il suo sogno è diventato realtà: dopo aver salvato la squadra dal fallimento nel 2009, lo scorso maggio l’ha portata alla qualificazione in Europa League, prima volta assoluta nella storia pluricentenaria del Brighton.

«Ne sono orgoglioso anche perché sono un “brightonian”, nativo di Brighton pur se ora residente a Londra, e da sempre, sin da bambino, tifoso dei “Gabbiani”. Cosa c’è di meglio di vedere la propria squadra del cuore scendere in campo alla Cruyff Arena di Amsterdam, al Vélodrome di Marsiglia, all’Opap Arena di Atene e naturalmente nella nostra Amex Arena gremita in ogni ordine di posti per le gare in casa contro Ajax, OM e AEK?».