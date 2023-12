Giuntoli al Golden Boy 2023: "Juventus gruppo straordinario"

TORINO - Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è stato premiato con il riconoscimento di "Greatest Challenge Of The Year" per lo scudetto vinto alla guida del Napoli nella passata stagione, il tutto in occasione della cerimonia del Golden Boy 2023. Arrivato sul palco l'ex direttore del Napoli ha ringraziato e dichiarato: "Noi (inteso come ds, ndr) svolgiamo un lavoro in un tunnel, lungo, buio ed ogni tanto vediamo una lucina in fondo. Lavoro per fare il meglio per il mio club, ringrazio Aurelio che ha avuto molta pazienza con me per le volte che ho sbagliato, e non viceversa come molti pensano, mi ha lasciato esprimere e ci siamo tolti una grande soddisfazione - aggiunge - Rimane un'insieme di cose che hanno coronato un sogno, è stata una vittoria di un gruppo di lavoro partito da lontano".