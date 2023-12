Bellingham è il Golden Boy 2023: “Un grande onore. Real miglior club al mondo"

TORINO - Jude Bellingham, stella del Real Madrid, è stato premiato a Torino come Golden Boy 2023. Salito sul palco il giovane fuoriclasse britannico ha dichiarato: "Sono emozionato nel ricevere questo premio: dalle giovanili con il Birmingham fino ad oggi, ho sempre pensato di avere il mio stile e di farlo evolvere. Sono stato fortunato nella mia carriera, ho incontrato grandi giocatori che mi hanno fatto crescere e da loro ho imparato. Io il migliore al mondo? Fa piacere sentirselo dire, per me conta aiutare i miei compagni di squadra e cercare di crescere partita dopo partita. Il Real Madrid è il miglior club del mondo, mi sento molto fortunato a giocare in una squadra del genere".