"Belligol", "La leggenda sta iniziando": come il Real ha celebrato Bellingham

Jude Bellingham è indiscutibilmente il protagonista assoluto di questo avvio di stagione. In Europa sono tutti pazzi di lui, il rendimento al Real Madrid continua ad essere incredibile partita dopo partita. Il calciatore inglese, in questo avvio di stagione con le merengues, ha totalizzato, tra Liga e Champions League, 17 presenze, mettendo a referto ben 15 gol e 4 assist. Inevitabile, dunque, la premiazione come Golden Boy.