Un selfie con Jude, ma anche con Ares S1 e Aero

Jude Bellingham ha illuminato la serata delle Ogr. Non poteva che essere così, sin dal momento in cui il fenomeno del Real Madrid ha messo piede a Torino. Prima la calorosa accoglienza in aeroporto a Caselle per il Golden Boy 2023, poi il saluto della ricchissima platea per il prestigioso premio consegnatogli da Tuttosport. Chi si è goduto la sua premiazione dal vivo è rimasto stregato dalla location, ma anche da una vettura e una bici elettrica. Già, perché all’ingresso delle Ogr stazionavano il modello ARES S1 e anche le e-road bike Aero: per tanti è stata un’occasione per scattare foto e selfie.