Golden Boy 2024, chi l'erede di Bellingham? Yamal in pole, Yildiz dietro i top

Irrompe il Golden Boy 2024. Si sono appena sopiti gli echi dell’ultima, splendida edizione del trofeo internazionale di Tuttosport (stravinto a dicembre dal madridista Bellingham davanti al tedesco Musiala) ed è già tempo di scattare con la nuova rassegna. Oggi il primo “step” di un lungo e avvincente percorso che, attraverso varie tappe mensili, porterà all’elezione del miglior giocatore Under 21 tesserato per un club europeo. Il tutto grazie nuovamente al supporto ipertecnologico del “Golden Boy Football Benchmark Index”, piattaforma di analisi-dati che stabilisce la “Top 100”. Una classifica in aggiornamento costante – basata su accurati parametri e coefficienti – tipo il “ranking” ATP tennistico o quello FIFA per le Nazionali di calcio. In sintesi la graduatoria dei giovani talenti delle leghe europee alimentata da un algoritmo. Dopodiché in autunno toccherà come sempre alla nostra autorevole giuria giornalistica internazionale il compito di eleggere il vincitore fra i primi 20 del “Golden Boy Football Benchmark Index” più 5 “wild cards” scelte dalla nostra redazione fra gli 80 esclusi.